«Интер Майами» потерпел крупное поражение от «Лос-Анджелеса» в МЛС

Дата публикации: 22-02-2026 18:46

На стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч открытия регулярного сезона МЛС между командами «Лос-Анджелес» и «Интер Майами». Игра завершилась уверенной победой хозяев поля – 3:0.

В составе победившей команды свои голы забили Давид Мартинес, Дени Буанга и Натан Ордас. При этом Сон Хын Мин отличился результативной передачей, став важным участником успеха своей команды.

Что касается гостей, то в основном составе «Интер Майами» в стартовом составе вышли Лионель Месси и Родриго Де Пауль. Оба футболиста провели на поле все 90 минут, но не смогли повлиять на счёт, не отметившись результативными действиями. Кроме того, Луис Суарес появился на поле во второй половине матча, выйдя со скамейки запасных.

Следующий тур для «Лос-Анджелеса» пройдёт в гостях, где им предстоит сыграть против «Хьюстона», а «Интер Майами» отправится в выездной поединок с клубом «Орландо». Эти матчи обещают быть очень интересными для болельщиков обеих команд.