Sofascore выставил оценки Сафонову и Заббарному за матч «ПСЖ» – «Метц»

Известный статистический портал Sofascore, который специализируется на оценке футбольных матчей и анализе игры спортсменов, опубликовал результаты оценки выступления игроков «Пари Сен-Жермен» в недавней встрече против «Метца».

Российский голкипер команды Матвей Сафонов получил от портала оценку 6,8. Что интересно, по его воротам за весь матч не было зафиксировано ни одного удара, что говорит о высокой дисциплине и надежности в обороне. Сафонов провёл на поле все 90 минут, демонстрируя уверенную и спокойную игру на линии ворот.

Украинский защитник Илья Забарный также отыграл полный поединок, заслужив оценку 7,4. Его действия в обороне были стабильными и эффективными, он внес значительный вклад в защиту команды.

Самой высокой оценки в этой встрече удостоился форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, получивший 8,8 балла за яркую и результативную игру, что позволило ему стать лучшим игроком матча.

Что касается остальных футболистов, то понизенные оценки получили только Дро Фернандес и Лукас Бералдо — по 6,5, расположившись ниже, чем у Матвея Сафонова. В целом, команда продемонстрировала слаженную игру, что отражается в статистических данных и оценках.