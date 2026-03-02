«Интер Майами» сумел отыграться после счёта 0:2 и победил «Орландо Сити» благодаря дублю Лионеля Месси

Дата публикации: 02-03-2026 14:24

Утром 2 марта на стадионе «Эксплория» в Орландо (США) состоялся очередной матч регулярного сезона MLS между командами «Орландо Сити» и «Интер Майами». Встреча завершилась победой гостей с результатом 4:2. Любопытно, что хозяева поля по ходу игры вели со счётом 2:0, но не сумели удержать преимущество.

В составе «Интер Майами» голы забили Матео Сильветти, Теласко Сеговия (который оформил 1 гол и 2 результативных передачи) и Лионель Месси, оформивший дубль. У «Орландо Сити» отличились Марко Пашалич и Мартин Охеда, сумевшие дважды поразить ворота соперника.

Известный полузащитник «цапель» Родриго Де Пауль провёл на поле весь матч, но не отметился голевыми действиями. Форвард Луис Суарес в этот раз не попал в заявку на игру, отсутствовал по неизвестным причинам.

В ближайших матчах MLS «Орландо Сити» отправится в гости к «Нью-Йорк Сити» 7 марта, а «Интер Майами» проведёт выездной поединок с клубом «Ди-Си Юнайтед» 8 марта. Обе команды готовятся усиленно к предстоящим матчам, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.