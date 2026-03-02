Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан получил разрыв крестообразных связок

Дата публикации: 02-03-2026 14:25

«Боруссия Дортмунд» официально объявила о серьезной травме своего капитана Эмре Джана. Во время матча Бундеслиги против «Баварии» (2:3) футболист получил разрыв передней крестообразной связки в левом колене, что требует длительного периода восстановления.

Предполагается, что Джан пропустит значительную часть оставшегося сезона, так как травма требует оперативного вмешательства и последующей реабилитации. Это тяжелый удар для команды, учитывая важность игрока как на поле, так и в раздевалке.

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал ситуацию в интервью пресс-службе клуба: «Травма Эмре – крайне неприятное событие не только для него лично, но и для всего коллектива. Он является нашим капитаном, всегда выкладывается на максимум и играет ключевую роль в жизни клуба. В ближайшие месяцы он получит нашу полную поддержку и помощь для скорейшего и успешного восстановления».

За текущий сезон Эмре Джан принял участие в 16 матчах, в которых забил три гола, демонстрируя хорошую форму и значительный вклад в игру команды. Потеря такого игрока – серьезный вызов для тренерского штаба и всей команды.

Реабилитация после разрыва передней крестообразной связки обычно занимает от шести до девяти месяцев, что означает, что футболист, скорее всего, пропустит большую часть сезона и важные матчи. Болельщики и специалисты выражают поддержку Эмре и надеются на его быстрое возвращение на поле.