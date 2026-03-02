Моуринью о расистском скандале в Лиге чемпионов: «Его этап в «Бенфике» и сотрудничество со мной завершатся»

Дата публикации: 02-03-2026 14:27

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с временным отстранением полузащитника Джанлуки Престианни, связанного с расследованием инцидента, в котором фигурирует вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

На вопрос о поездке Судакова на выездной матч с «Реалом» и использовании Ивановича на левом фланге Моуринью отметил:

– Я отвечу на этот вопрос, но сначала хочу сказать, что обычно предугадываю, какие вопросы мне зададут, и ожидал сегодня другие темы. Поэтому хочу заранее заявить: я категорически осуждаю любые проявления дискриминации, предвзятости и невежества. Всем советую ознакомиться с Всеобщей декларацией прав человека. Важно помнить, что критика зачастую больше характеризует того, кто её высказывает, а не того, кого критикуют.

О том, чего он ожидает от игроков в плане поведения и как реагирует на обвинения в избегании темы расизма, особенно критики со стороны тренера «Реала», Жозе сказал:

– Я глубоко уважаю Альваро и всегда буду это делать, но считаю, что в данной ситуации именно я принял правильное решение. Вспомнил об этом на пресс-конференции в Мадриде: меня спросили про заявления Альваро и одного из игроков «Реала», связанных с обвинениями против Престианни и защитой винера «Реала». Тогда я ответил: “Хочу быть беспристрастным, не защищать и не атаковать никого”. Ранее я даже говорил, что не хочу надевать ни красную футболку «Бенфики», ни белую «Реала». Я намерен быть объективным в этом деле, которое может иметь серьёзные последствия.

Он подчеркнул, что просьба потратить 10 минут на чтение Декларации прав человека связана с принципом презумпции невиновности.

Как гражданин, я осуждаю все формы предвзятости и невежественности. Если мой игрок нарушил эти принципы – принципы, которые разделяю лично я и клуб «Бенфика», – его карьера в моей команде и под моим руководством будет завершена.

Моуринью подчеркнул, что не является великим учёным, но и не невеждой – право на презумпцию невиновности нужно уважать.

Если потребуется, он готов неоднократно повторять свой осуждающий отношение к дискриминации постулат. Но при этом он продолжает использовать слова «если», отмечая, что УЕФА, отстраняя Престианни, действительно нашёл повод, но не применил важное «если», которое следует учитывать.

– Если мой игрок действительно виновен, я перестану смотреть на него прежними глазами, и для меня этот этап будет закончен. Однако сначала нужно внимательно рассмотреть все обстоятельства – подчеркнул Моуринью в интервью изданию A Bola.

Первая игра между «Реалом» и «Бенфикой» завершилась победой мадридцев со счётом 1:0, но была приостановлена на 10 минут после жалоб Винисиуса. В ответной встрече «Бенфика» проиграла 1:2 и покинула турнир. После первого матча УЕФА запустил расследование по делу о расистском инциденте и временно отстранил Престианни от участия в матчах.

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой и требует тщательного и объективного рассмотрения, чтобы не допустить несправедливых обвинений и сохранить ценности уважения и равенства в футболе.