Фабрицио Романо раскрыл информацию о главном тренере «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 02-03-2026 14:28

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал свежие новости о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика.

«Могу отметить, что с каждой неделей вокруг Кэррика появляется всё более позитивное настроение. Однако это не значит, что окончательное решение о его назначении на постоянную должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года уже принято. Времени ещё достаточно, поэтому преждевременно делать окончательные выводы.

В «Манчестер Юнайтед» — под этим я понимаю владельцев, совладельцев, руководство клуба и сам коллектив — царит отличная атмосфера. Игроки очень довольны работой Майкла Кэррика. В клубе считают, что у него действительно есть неплохие шансы получить долгосрочный контракт в качестве главного тренера», — отметил Романо в своем подкасте.

По его словам, изначально клуб планировал предоставить Кэррику возможность проявить себя, одновременно рассматривая и других претендентов на пост главного тренера. Тем не менее, благодаря успешным результатам и регулярным победам, тренер значительно укрепляет свои позиции в клубе. «Еще раз повторю — окончательного решения пока нет, однако это внутреннее ощущение, которое с течением времени становится всё сильнее. Майкл Кэррик сейчас имеет реальный шанс. Дальше посмотрим, как события будут развиваться. Конечно, стоит поздравить Кэррика с достигнутым успехом», — добавил журналист.

Под руководством Кэррика «Манчестер Юнайтед» уже одержал шесть побед в семи последних матчах, что существенно повышает вероятность его закрепления на посту главного тренера.

Таким образом, ситуация вокруг главного тренера «МЮ» остаётся динамичной, но перспективы для Майкла Кэррика выглядят очень многообещающими. Если команда продолжит показывать высокие результаты, клуб может принять решение в его пользу. В это время все заинтересованные стороны — руководство, игроки и болельщики — проявляют поддержку и оптимизм, что создаёт благоприятную атмосферу для дальнейшего развития команды под руководством Кэррика.