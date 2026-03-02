Adidas Trionda и его знаменитые предшественники: рассказываем про официальные мячи чемпионатов мира по футболу

Дата публикации: 02-03-2026 12:00

Футбол – это не только 22 игрока на прямоугольном поле, но и спортивный снаряд круглой формы. Глобальный бренд 1xBet вспоминает культовые мячи, навсегда вошедшие в историю мундиалей.

Все начиналось с T-Model

В финале чемпионата мира 1930-го года сборные Уругвая и Аргентины играли сразу двумя разными мячами. В первом тайме право выбрать мяч получили «Альбиселесте», а во втором – хозяева турнира. В итоге аргентинцы предпочли мяч шотландского производства под названием Tiento, а уругвайцы выкатили на второй тайм английский T-Model.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу сборной Аргентины, но во второй половине встречи Уругвай перевернул игру и сумел добыть победу со счетом 4:2. Сложно судить о том, насколько сильное влияние на результат оказал T-Model, судить сложно, но свои решающие голы первые чемпионы мира забивали именно этим мячом.

Эпоха «кожаных камней»

На двух последующих мундиалях в Италии (1934) и Франции (1938) продолжали использовать жесткие кожаные мячи с внешней шнуровкой, которые имели существенные недостатки. При игре в дождливую погоду они впитывали влагу, после чего напоминали тяжелый бесформенный камень. А еще грубая шнуровка была травмоопасной и могла привести к рассечению при ударах головой.

Первые мячи с внутренним клапаном

На полях Бразилии в 1950 году впервые использовался совершенно новый тип мячей. Устаревшая шнуровка осталась в прошлом. На смену ей пришел внутренний клапан, который позволял легко накачать мяч при помощи иглы и насоса. Официальный мяч турнира носил название Superball Duplo T и все еще плохо переносил встречу с дождем, поэтому после впитывания влаги становился значительно тяжелее.

Мяч, которым никто не хотел играть

Специально к чилийскому мундиалю 1962 года был создан мяч, призванный произвести настоящий переворот в спортивной индустрии. Дизайнер Кустодио Замора решил отказаться от классических продольных полос из кожи и предпочел использовать для своего изделия крупные панели шестиугольной формы.

Мяч под названием Crack действительно оставил след в истории, но сделал это благодаря своему низкому качеству. Он легко деформировался и терял форму по ходу поединка, из-за чего арбитр Кен Астон распорядился заменить его прямо во время матча-открытия турнира.

В дальнейшем некоторые сборные просто отказывались играть этим мячом, поэтому во многих поединках мундиаля Crack так и не появился на поле. Вместо него судьи разрешали использовать мячи от европейских производителей.

Легендарный Telstar и начало эры Adidas

Представленный на полях Мексики (1970) мяч под названием Adidas Telstar стал настоящим прорывом в области спортивных технологий. Он состоял из 32 панелей черного и белого цветов, благодаря чему зрители хорошо видели его на телеэкранах. Также этот мяч значительно меньше намокал и превосходно держал круглую форму, благодаря чему обеспечивал стабильный полет. Telstar от Adidas стал поистине культовым – многие фанаты футбола по сей день считают его дизайн эталоном.

Начиная с 1970 года немецкий спортивный гигант будет производить все официальные мячи чемпионатов мира, постепенно улучшая их качество и экспериментируя с новыми дизайнами. Такие творения от Adidas, как Tango España, Azteka и Etrusco Unico отражали национальную культуру стран-хозяек мундиаля, а выпущенный в 1998 году Tricolore стал первым разноцветным мячом в истории чемпионатов мира.

Спорные мячи нулевых и печально известный Jabulani

На стыке веков Adidas начал активно использовать в производстве синтетические материалы вместо натуральной кожи. Эксперименты не всегда проходили гладко: мячи Fevernova и Teamgeist, разработанные для мундиалей 2002 и 2006 годов, стали объектами довольно сильной критики. Полевые игроки считали их слишком легкими, а вратари жаловались на непредсказуемую траекторию их полета.

Еще сильнее досталось мячу Jabulani (2010), который стал одним из самых спорных в истории чемпионатов мира. Легендарные голкиперы Мануэль Нойер, Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон ругали его за ужасную аэродинамику и жаловались на то, что Jabulani резко меняет направление движения в воздухе. В свою очередь полевые футболисты отмечали, что мяч сложно контролировать из-за малого веса и скользкой текстуры.

Adidas Trionda – вершина прогресса

В последующие годы Adidas радовал футбольную общественность инновационными и красочными мячами. Brazuca использовался на мундиале в Бразилии, а Telstar 18 и Al Rihla украсил поля Катара.

Официальным мячом чемпионата мира 2026 станет Adidas Trionda, сочетающий самые современные технологии и привлекательный дизайн. В середину мяча встроен датчик Connected Ball Technology, который отслеживает его движение, скорость и вращение, а яркая расцветка Trionda отражает символику трех стран-хозяек предстоящего мундиаля – США, Канады и Мексики.Если вас интересуют не только свежие футбольные новости и история спорта №1, но и ставки на футбол с высокими коэффициентами, заходите на платформу 1xBet и выбирайте любое событие из широкой линии.