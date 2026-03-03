«Спартак» одержал победу над «Сочи» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги

Дата публикации: 03-03-2026 02:19

Завершился поединок 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «Фишт» в Сочи встретились команды «Сочи» и московский «Спартак». Главным судьёй матча выступил Евгений Буланов. Итог встречи завершился победой гостей - футболисты «Спартака» одержали верх со счётом 3:2.

Открыть счёт в игре удалось полузащитнику москвичей Эсекьелю Барко, который реализовал пенальти на 22-й минуте. Позже, на 41-й минуте, с помощью системы VAR был отменён гол другого полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша из-за положения вне игры. Хозяева поля, «Сочи», быстро ответили — защитник Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте. Однако уже на 79-й минуте полузащитник красно-белых Маркиньос вывел свою команду вперёд, забив второй гол. На 92-й минуте Пабло Солари закрепил преимущество «Спартака», забив третий мяч. В компенсированное время, на 90+10-й минуте, игрок «Сочи» Владимир Ильин сократил разрыв, но на большее хозяева не смогли рассчитывать, и матч завершился с итогом 3:2 в пользу гостей.

После этого тура «Сочи», имея в активе всего 9 очков, занимает последнее — 16-е место в турнирной таблице. В то время как московский «Спартак» с 32 очками расположился на шестой позиции и продолжает борьбу за высокие места в чемпионате.

В ближайших матчах команда Игоря Осинькина сыграет против «Пари НН» 7 марта, а под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак» встретится с «Акроном» 9 марта.