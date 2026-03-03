Болельщики «Реала» потребовали отставки Флорентино Переса после второго подряд поражения

Дата публикации: 03-03-2026 12:47

Фанаты мадридского «Реала» требуют отставки президента клуба Флорентино Переса после домашнего поражения от «Хетафе» в 26-м туре испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей, что стало серьёзным ударом для «сливочных».

Журналист Мигель Анхель Торибио из издания Marca сообщает, что после окончания матча со стадиона «Сантьяго Бернабеу» с трибун раздавались призывы: «Флорентино - в отставку!», выражая недовольство болельщиков по поводу текущей ситуации в клубе.

Это поражение стало для «Реала» вторым подряд в рамках Ла Лиги и четырётым за последние 12 игр под руководством нового тренера Альваро Арбелоа. После данного тура команда остается на втором месте турнирной таблицы с 60 очками, уступая только лидирующей «Барселоне», у которой 64 очка.

Настоящий кризис в «Реале» вызывает опасения как у фанатов, так и у экспертов, которые сомневаются в стратегии развития команды под управлением нынешнего руководства. Болельщики настаивают на кардинальных изменениях, считая необходимым сменить руководство, чтобы вернуть клубу прежний уровень и амбиции.