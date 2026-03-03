Диего Симеоне: готовимся к матчу с «Барселоной» так же, как и к любой другой игре

Дата публикации: 03-03-2026 02:20

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны». В первом поединке команда из Мадрида одержала уверенную победу с результатом 4:0.

«Мы полностью сосредоточены на ближайшем матче. Нас ждёт встреча с серьёзным и сильным соперником, который делает ставку на атакующий, смелый и организованный стиль игры. Именно это позволяет «Барселоне» быть одним из ведущих клубов как в Ла Лиге, так и на европейской арене.

К подготовке к этому поединку мы подходим так же, как и к любому другому матчу, не меняя нашего стандартного плана работы. Не смотря на масштаб и важность встречи, особых изменений в тренировочном процессе нет. Для некоторых игроков это, возможно, самый значимый матч в сезоне и шанс заполнить определённые пробелы в игре, однако мы не считаем, что нам нужно что-то доказывать в этом плане», — приводит слова Симеоне издание AS.