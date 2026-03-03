Ханс-Дитер Флик поделился мнением о ответном поединке «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании

Дата публикации: 03-03-2026 02:22

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Атлетико». В первой встрече мадридская команда одержала убедительную победу со счётом 4:0. В связи с этим журналисты поинтересовались, видит ли Флик параллели с противостоянием каталонцев и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2016/2017, когда «Барселона» также проиграла первый матч с разгромным счётом 0:4, но смогла одержать невероятную победу во втором – 6:1.

Тренер высказался по этому поводу следующим образом: «Я не размышляю о прошлом и не строю прогнозы на будущее, предпочитая сосредоточиться на настоящем. Наша задача – максимально хорошо подготовиться и сыграть в завтрашнем матче. В предыдущей игре с „Атлетико“ мы показали далеко не лучший футбол, поэтому эффективнее всего будет сосредоточиться на том, чтобы показать лучшую версию себя на поле» – приводит слова Флика издание AS.

Таким образом, Ханс-Дитер Флик подчёркивает необходимость подходить к каждому матчу с полной отдачей и не концентрироваться на предыдущих неудачах. В предстоящем ответном матче Кубка Испании «Барселоне» предстоит приложить максимум усилий для преодоления серьёзного результата первого матча, и тренер надеется увидеть команду в её лучшем состоянии.