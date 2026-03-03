«Кайрат» сообщил о проведении товарищеского матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте

Дата публикации: 03-03-2026 02:22

В субботу, 28 марта, казахстанский клуб «Кайрат» проведет товарищеский матч с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в Санкт-Петербурге в период международной паузы, когда национальные сборные отдыхают от официальных матчей. О предстоящем поединке официально объявила пресс-служба клуба «Кайрат».

«Эта встреча станет важным этапом в развитии партнерских отношений между двумя клубами и даст возможность командам поддержать игровой ритм и форму», — говорится в заявлении пресс-службы «Кайрата», опубликованном в их телеграм-канале.

На данный момент в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» вышел в финальную стадию турнира. В групповом этапе казахстанская команда встретилась с сильнейшими европейскими клубами – мадридским «Реалом» (0:5), миланским «Интером» (1:2) и лондонским «Арсеналом» (2:3). Несмотря на тяжелые результаты, команда показала волю к борьбе и высокое мастерство на европейской арене.

Подобные товарищеские матчи позволяют клубам обменяться опытом, испытать различные игровые схемы и поддержать физическую форму игроков во время паузы официальных соревнований. Для «Кайрата» это ценный опыт, который поможет команде подготовиться к новым вызовам и улучшить свои позиции в национальных и международных турнирах.