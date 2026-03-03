«Тоттенхэм» получил штраф в размере €30 тысяч от УЕФА за действия своих болельщиков

Дата публикации: 03-03-2026 02:23

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение оштрафовать английский футбольный клуб «Тоттенхэм» на сумму €30 тысяч за дискриминационное поведение болельщиков в ходе матча 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой команды «Айнтрахт». Поединок состоялся 28 января во Франкфурте-на-Майне, и завершился победой «Тоттенхэма» с итоговым счётом 2:0.

Согласно информации BBC, три болельщика «Тоттенхэма» во время игры демонстрировали нацистское приветствие, что и стало причиной штрафных санкций. Помимо денежного взыскания, клуб получил условный запрет на продажу билетов своим фанатам на следующий выездной матч под эгидой УЕФА. Срок действия этого запрета - один год с момента вынесения решения. Кроме того, «Тоттенхэм» также был оштрафован на €2,25 тысячи за бросание предметов на поле.

Таким образом, клуб получил сразу два наказания: крупный штраф и условное запрещение продажи билетов, что отражает серьёзность отношения УЕФА к проявлениям дискриминации и неподобающего поведения на матчах Лиги чемпионов. Ожидается, что руководство «Тоттенхэма» примет дополнительные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов во время будущих игр и улучшения контрольных механизмов над действиями своих болельщиков.