Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» в поединке Ла Лиги с «Хетафе»

Дата публикации: 03-03-2026 12:44

 

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал болезненное поражение своей команды от «Хетафе» со счетом 0:1 в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы создали куда больше опасных моментов, чем соперник. Возможно, нашу игру нельзя назвать идеальной, однако именно мы владели инициативой и имели больше возможностей забить. Стоит вспомнить эпизод с Винисиусом в первом тайме, моменты с Рюдигером и Родриго – все они подтверждают, что мы заслуживали хотя бы одного гола. Конечно, «Хетафе» действовал организованно и грамотно, но при этом не показал ничего выдающегося. У нас отличный состав, и в ближайшее время вернутся игроки, которые сейчас восстанавливаются после травм, что значительно усилит команду. Мы будем работать над улучшением своей игры и прогрессировать дальше», – рассказал Арбелоа в интервью Marca.

Он также подчеркнул, что спокойно воспринимает критику, несмотря на некоторые ошибки: «Несмотря на наши промахи, мы выглядели более мощной командой, чем соперник, и могли забить несколько мячей. Гол «Хетафе» получился красивым, но все шансы на успех были у нас, и мы просто их упустили».

После этого поединка «Реал» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидирующей «Барселоне», у которой 64 очка. «Хетафе» же с 32 очками стоит на 11-й позиции, сохраняя комфортное положение в середине таблицы.

