Альваро Арбелоа указал виновного в проигрыше «Реала» в поединке Ла Лиги с «Хетафе»

Дата публикации: 03-03-2026 12:45

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал причины поражения своей команды в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги против «Хетафе», который завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

«Вся ответственность за этот результат лежит на мне. Это исключительно моя ошибка. Я не буду обвинять игроков — они показали невероятную самоотдачу и боролись до последнего. Конечно, у нас есть потенциал для улучшения, и мы будем работать над этим, но главная вина в этом поражении именно на мне», — сказал Арбелоа в интервью источнику Marca.

После данной встречи «Реал» Мадрид набирает 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице высшей испанской лиги. Лидирует же чемпионат «Барселона», имеющая в активе 64 очка. «Хетафе» с 32 очками располагается на 11-м месте, демонстрируя стабильные выступления в середине таблицы.

Несмотря на небольшое отставание от лидера, команда Арбелоа намерена продолжать борьбу за чемпионство и уже в ближайших матчах планирует исправить прошлые ошибки, чтобы вернуть уверенную игру и нужный результат своим болельщикам. Тренер подчеркнул, что будет тщательно анализировать ошибки, чтобы не допускать их в следующих поединках.