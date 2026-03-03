«Реал» впервые за 18 лет потерпел домашнее поражение от «Хетафе»

Дата публикации: 03-03-2026 12:46

Мадридский клуб «Реал» потерпел поражение от «Хетафе» со счетом 0:1 в поединке 26-го тура испанской Ла Лиги. Матч состоялся на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу», расположенном в столице Испании, и единственный гол забил уругвайский нападающий Мартин Сатриано.

По данным B/R Football в социальной сети X, «Хетафе» одержал свою первую победу на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала» за последние 18 лет. Последний раз темно-синие уходили с поля победителями в этом месте в 2008 году. В сезоне 2007/2008, в 25-м туре Ла Лиги, «Хетафе» выиграл с тем же результатом 1:0 благодаря голу нигерийского форварда Икечукву Уче. С тех пор «Реал» и «Хетафе» встречались на стадионе «Королевского клуба» четырнадцать раз, и во всех этих матчах победу праздновала именно команда из Мадрида.

После этой неудачи «Реал» Мадрид продолжается занимать второе место в турнирной таблице высшего дивизиона с 60 очками. Лидером чемпионата остаётся «Барселона», у которой на счету 64 очка. Что касается «Хетафе», то с 32 набранными баллами команда находится на 11-й позиции в таблице.

Это поражение стало неожиданным событием для болельщиков «Реала», учитывая их оптимистичные ожидания в этом сезоне. Многие эксперты отмечают, что такая неудача может повлиять на настроения внутри команды и их планы на последующие матчи. Впрочем, «Королевский клуб» остаётся одним из главных претендентов на титул, и впереди ещё много туров, где всё может измениться.