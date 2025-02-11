Манчестер Сити - Реал Мадрид (11.02.2025) | Лига Чемпионов 2024/25 Дата публикации: 12-02-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Сити - Реал Мадрид, который состоялся 11 февраля 2025 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2024/25, Стыковые матчи. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.