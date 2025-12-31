Экваториальная Гвинея - Алжир (31.12.2025) | Кубок африканских наций 2025/26 Дата публикации: 31-12-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Экваториальная Гвинея - Алжир, который состоялся 31 декабря 2025 года, в рамках турнира: Кубок африканских наций 2025/26, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.