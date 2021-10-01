Барселона - Валенсия 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
17 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 17 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 2
|25.05.2019
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 2
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|08.02.2018
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|01.02.2018
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0