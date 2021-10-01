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Барселона - Валенсия 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
17 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
БарселонаВаленсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Валенсия, которое состоится 17 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Валенсия2 : 3Барселона
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 2Валенсия
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Валенсия2 : 0Барселона
14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Барселона5 : 2Валенсия
25.05.2019 Кубок Испании Финал Барселона1 : 2Валенсия
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Барселона2 : 2Валенсия
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Валенсия1 : 1Барселона
14.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Барселона2 : 1Валенсия
08.02.2018 Кубок Испании 1/2 финала Валенсия0 : 2Барселона
01.02.2018 Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 0Валенсия

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