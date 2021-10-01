Барселона - Реал Мадрид 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 3
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|18.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|27.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 3
|06.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|5 : 1
|06.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 2
|23.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 3