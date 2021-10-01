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Барселона - Реал Мадрид 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 Октября 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 10-й тур
БарселонаРеал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 24 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Реал Мадрид2 : 1Барселона
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид2 : 0Барселона
18.12.2019 Испания - Примера Тур 10 Барселона0 : 0Реал Мадрид
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид0 : 1Барселона
27.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 3Барселона
06.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 1Реал Мадрид
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Барселона5 : 1Реал Мадрид
06.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Барселона2 : 2Реал Мадрид
23.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид0 : 3Барселона

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