Барселона - Эспаньол 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
20 Ноября 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Эспаньол, которое состоится 20 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|04.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 2
|30.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 0
|08.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 4
|04.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|25.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|17.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|09.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|5 : 0
|29.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 3
|18.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 16
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Барселона» — «Эспаньол». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.