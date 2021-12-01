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ЦСКА София - Рома 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 6-й тур
ЦСКА СРома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - Рома, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Болгария Стойчо Младенов
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
16.09.2021 Лига конференций Группа C. Тур 1 Рома5 : 1ЦСКА С
10.12.2020 Лига Европы Группа A. Тур 6 ЦСКА С3 : 1Рома
29.10.2020 Лига Европы Группа A. Тур 2 Рома0 : 0ЦСКА С
16.12.2009 Лига Европы Группа E. Тур 6 ЦСКА С0 : 3Рома
01.10.2009 Лига Европы Группа E. Тур 2 Рома2 : 0ЦСКА С

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