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Специя - Рома 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
27 февраля 2022, воскресенье. 20:05 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Специя Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Рома, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 20:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
13.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Рома2 : 0Специя
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Специя2 : 2Рома
23.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Рома4 : 3Специя
19.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 3 ТСпеция
16.12.2015 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 0 2 : 4Специя
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
2
Лига чемпионов
Интер М26167355-225570,5
3
Лига чемпионов
Наполи26166447-185469,2
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио26127753-404355,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина25133944-344256,0
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Торино25961032-263344,0
11 Сассуоло2689943-443342,3
12 Болонья25941231-413141,3
13 Эмполи26871138-503139,7
14 Удинезе25511932-422634,7
15 Сампдория26751435-422633,3
16 Специя26751428-482633,3
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри264101226-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана24351619-551419,4

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