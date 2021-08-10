Челси - Ливерпуль 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
27 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Кубок лиги, Финал
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Юрген Клопп
История личных встреч
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|14.08.2019
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Борнмут
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Хаддерсфилд Таун
|0 : 0 2 : 4
| Хартлпул Юнайтед
Кру Александра
|0 : 1
| Кардифф Сити
Саттон Юнайтед
|3 : 2
| Кроули Таун
Гиллингем
|2 : 2 9 : 10
| Барроу
Сканторп Юнайтед
|1 : 0
| Халл Сити
Уиган Атлетик
|1 : 1 7 : 8
| Блэкберн Роверс
Моркам
|1 : 2
| Уолсолл
Донкастер Роверс
|0 : 0 3 : 4
| Ротерхэм Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
|1 : 2
| Сток Сити
Флитвуд Таун
|2 : 1
| Порт Вейл
Сандерленд
|1 : 2
| Олдхэм Атлетик
Транмир Роверс
|2 : 2 4 : 3
| Мэнсфилд Таун
Престон Норт Энд
|0 : 3
| Харрогейт Таун
Рочдейл
|10.08
| Шеффилд Юнайтед
Карлайл Юнайтед
|1 : 0
| Шрусбери Таун
Линкольн Сити
|2 : 2 4 : 2
| Дерби Каунти
Солфорд Сити
|3 : 3 5 : 3
| Кембридж Юнайтед
Суиндон Таун
|0 : 0 3 : 1
| Чарльтон Атлетик
Уимблдон
|0 : 1
| Бирмингем Сити
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Стивенидж
Лутон Таун
|2 : 2 3 : 0
| Миллуолл
Портсмут
|2 : 1
| Питерборо Юнайтед
Плимут Аргайл
|0 : 4
| Бристоль Роверс
Челтнем Таун
|0 : 2
| Ипсвич Таун
Ньюпорт Каунти
|0 : 1
| Форест Грин Роверс
Бристоль Сити
|2 : 2 6 : 5
| Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
|0 : 0 3 : 4
| Рединг
Суонси Сити
|0 : 3
| Болтон Уондерерс
Барнсли
|0 : 0 5 : 4
| Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 1 3 : 5
| Блэкпул
Мидлсбро
|3 : 0
| Ковентри Сити
Нортгемптон Таун
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Оксфорд Юнайтед
|1 : 1 2 : 4
| Ноттингем Форест
Брэдфорд Сити
|2 : 1
2-й раунд
|Метка
| Норвич Сити
Борнмут
|6 : 0
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|4 : 1
| Олдхэм Атлетик
Аккрингтон Стэнли
|0 : 0 5 : 4
| Уотфорд
Кристал Пэлас
|1 : 0
| Миллуолл
Кембридж Юнайтед
|3 : 1
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Брентфорд
Форест Грин Роверс
|3 : 1
| Кардифф Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 2
| Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд Юнайтед
|2 : 0
| Гиллингем
Челтнем Таун
|1 : 1 4 : 5
| Нортгемптон Таун
Уимблдон
|0 : 1
| Стивенидж
Уиком Уондерерс
|2 : 2 3 : 5
| Барроу
Астон Вилла
|0 : 6
| Хаддерсфилд Таун
Эвертон
|1 : 2
| Уиган Атлетик
Болтон Уондерерс
|0 : 0 5 : 4
| Шрусбери Таун
Рочдейл
|0 : 2
| Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
|2 : 1
| Сток Сити
Донкастер Роверс
|2 : 0
| Моркам
Престон Норт Энд
|2 : 4
| Лидс Юнайтед
Кру Александра
|3 : 0
| Блэкпул
Сандерленд
|2 : 3
| Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
|0 : 4
| Ньюпорт Каунти
Саутгемптон
|0 : 8
| Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
|0 : 0 3 : 4
| Вест Бромвич Альбион
Арсенал
|0 : 6
3-й раунд
|Метка
A04
| Манчестер Сити
Уиком Уондерерс
|6 : 1
A10
| Норвич Сити
Ливерпуль
|0 : 3
A13
| Бёрнли
Рочдейл
|4 : 1
A08
| Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
|2 : 2 2 : 4
A06
| Брентфорд
Олдхэм Атлетик
|7 : 0
A05
| Уотфорд
Сток Сити
|1 : 3
A01
| Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
|2 : 2 8 : 7
A02
| Уиган Атлетик
Сандерленд
|0 : 2
A09
| Престон Норт Энд
Челтнем Таун
|4 : 1
A12
| Фулхэм
Лидс Юнайтед
|0 : 0 5 : 6
A16
| Брайтон энд Хоув Альбион
Суонси Сити
|2 : 0
A15
| Миллуолл
Лестер Сити
|0 : 2
A14
| Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
|2 : 2 2 : 3
A11
| Арсенал
Уимблдон
|3 : 0
A07
| Челси
Астон Вилла
|1 : 1 4 : 3
A03
| Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
|0 : 1
1/8 финала
|Метка
B01
| Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
|0 : 0 1 : 3
B06
| Арсенал
Лидс Юнайтед
|2 : 0
B04
| Челси
Саутгемптон
|1 : 1 4 : 3
B07
| Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
|0 : 1
B08
| Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 2 4 : 2
B02
| Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
|0 : 0 5 : 3
B03
| Сток Сити
Брентфорд
|1 : 2
B05
| Престон Норт Энд
Ливерпуль
|0 : 2
1/4 финала
|Метка
QF2
| Арсенал
Сандерленд
|5 : 1
QF3
| Брентфорд
Челси
|0 : 2
QF1
| Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
|2 : 1
QF4
| Ливерпуль
Лестер Сити
|3 : 3 5 : 4
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Челси
Тоттенхэм Хотспур
Челси2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 1
Челси
2
0
3
0
SF2
| Ливерпуль
Арсенал
Ливерпуль0 : 0
Арсенал
Арсенал0 : 2
Ливерпуль
1
0
2
0
Финал
|Метка
F1
| Челси
Ливерпуль
|27.02