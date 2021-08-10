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Челси - Ливерпуль 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
27 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Кубок лиги, Финал
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Челси Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ливерпуль, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 2Ливерпуль
28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 1Челси
04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль0 : 1Челси
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси0 : 2Ливерпуль
22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль5 : 3Челси
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси1 : 2Ливерпуль
14.08.2019 Суперкубок УЕФА Финал Ливерпуль2 : 2 5 : 4Челси
14.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль2 : 0Челси
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси1 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Борнмут
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Хаддерсфилд Таун
0 : 0 2 : 4
Хартлпул Юнайтед
Кру Александра
0 : 1
Кардифф Сити
Саттон Юнайтед
3 : 2
Кроули Таун
Гиллингем
2 : 2 9 : 10
Барроу
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Халл Сити
Уиган Атлетик
1 : 1 7 : 8
Блэкберн Роверс
Моркам
1 : 2
Уолсолл
Донкастер Роверс
0 : 0 3 : 4
Ротерхэм Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
1 : 2
Сток Сити
Флитвуд Таун
2 : 1
Порт Вейл
Сандерленд
1 : 2
Олдхэм Атлетик
Транмир Роверс
2 : 2 4 : 3
Мэнсфилд Таун
Престон Норт Энд
0 : 3
Харрогейт Таун
Рочдейл
10.08
Шеффилд Юнайтед
Карлайл Юнайтед
1 : 0
Шрусбери Таун
Линкольн Сити
2 : 2 4 : 2
Дерби Каунти
Солфорд Сити
3 : 3 5 : 3
Кембридж Юнайтед
Суиндон Таун
0 : 0 3 : 1
Чарльтон Атлетик
Уимблдон
0 : 1
Бирмингем Сити
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Стивенидж
Лутон Таун
2 : 2 3 : 0
Миллуолл
Портсмут
2 : 1
Питерборо Юнайтед
Плимут Аргайл
0 : 4
Бристоль Роверс
Челтнем Таун
0 : 2
Ипсвич Таун
Ньюпорт Каунти
0 : 1
Форест Грин Роверс
Бристоль Сити
2 : 2 6 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
0 : 0 3 : 4
Рединг
Суонси Сити
0 : 3
Болтон Уондерерс
Барнсли
0 : 0 5 : 4
Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1 3 : 5
Блэкпул
Мидлсбро
3 : 0
Ковентри Сити
Нортгемптон Таун
1 : 2
Бёртон Альбион
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 2 : 4
Ноттингем Форест
Брэдфорд Сити
2 : 1
2-й раунд
Метка
Норвич Сити
Борнмут
6 : 0
Суонси Сити
Плимут Аргайл
4 : 1
Олдхэм Атлетик
Аккрингтон Стэнли
0 : 0 5 : 4
Уотфорд
Кристал Пэлас
1 : 0
Миллуолл
Кембридж Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Брентфорд
Форест Грин Роверс
3 : 1
Кардифф Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд Юнайтед
2 : 0
Гиллингем
Челтнем Таун
1 : 1 4 : 5
Нортгемптон Таун
Уимблдон
0 : 1
Стивенидж
Уиком Уондерерс
2 : 2 3 : 5
Барроу
Астон Вилла
0 : 6
Хаддерсфилд Таун
Эвертон
1 : 2
Уиган Атлетик
Болтон Уондерерс
0 : 0 5 : 4
Шрусбери Таун
Рочдейл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
2 : 1
Сток Сити
Донкастер Роверс
2 : 0
Моркам
Престон Норт Энд
2 : 4
Лидс Юнайтед
Кру Александра
3 : 0
Блэкпул
Сандерленд
2 : 3
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
0 : 4
Ньюпорт Каунти
Саутгемптон
0 : 8
Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
0 : 0 3 : 4
Вест Бромвич Альбион
Арсенал
0 : 6
3-й раунд
Метка
A04
 Манчестер Сити
Уиком Уондерерс
6 : 1
A10
 Норвич Сити
Ливерпуль
0 : 3
A13
 Бёрнли
Рочдейл
4 : 1
A08
 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
2 : 2 2 : 4
A06
 Брентфорд
Олдхэм Атлетик
7 : 0
A05
 Уотфорд
Сток Сити
1 : 3
A01
 Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
2 : 2 8 : 7
A02
 Уиган Атлетик
Сандерленд
0 : 2
A09
 Престон Норт Энд
Челтнем Таун
4 : 1
A12
 Фулхэм
Лидс Юнайтед
0 : 0 5 : 6
A16
 Брайтон энд Хоув Альбион
Суонси Сити
2 : 0
A15
 Миллуолл
Лестер Сити
0 : 2
A14
 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
2 : 2 2 : 3
A11
 Арсенал
Уимблдон
3 : 0
A07
 Челси
Астон Вилла
1 : 1 4 : 3
A03
 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1
1/8 финала
Метка
B01
 Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
0 : 0 1 : 3
B06
 Арсенал
Лидс Юнайтед
2 : 0
B04
 Челси
Саутгемптон
1 : 1 4 : 3
B07
 Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
0 : 1
B08
 Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 2 4 : 2
B02
 Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 0 5 : 3
B03
 Сток Сити
Брентфорд
1 : 2
B05
 Престон Норт Энд
Ливерпуль
0 : 2
1/4 финала
Метка
QF2
 Арсенал
Сандерленд
5 : 1
QF3
 Брентфорд
Челси
0 : 2
QF1
 Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
QF4
 Ливерпуль
Лестер Сити
3 : 3 5 : 4
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Челси
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Тоттенхэм Хотспур
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Челси
0 : 1
2
0
3
0
SF2
 Ливерпуль
Арсенал
Ливерпуль
Арсенал
0 : 0
Арсенал
Ливерпуль
0 : 2
1
0
2
0
Финал
Метка
F1
 Челси
Ливерпуль
27.02

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