Астон Вилла - Арсенал 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 марта 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 19 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Микель Артета
История личных встреч
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 0
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|30.05.2015
|Кубок Англии
|Финал
|4 : 0
|01.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|80,5
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|79,3
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|70,2
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|16
|3
|8
|43-31
|51
|63,0
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|57,5
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|55,2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|3
|10
|44-35
|48
|57,1
|8
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|52,9
|9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|42,9
|10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|40,2
|11
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|39,1
|12
|Лестер Сити
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|42,3
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|37,9
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|35,6
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|34,5
|16
|Лидс Юнайтед
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|29,9
|17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|25,3
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|25,9
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|19,5