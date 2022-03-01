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Астон Вилла - Арсенал 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
19 марта 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 19 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Испания Микель Артета
История личных встреч
22.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Астон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 2Астон Вилла
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал4 : 0Астон Вилла
13.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла0 : 2Арсенал
30.05.2015 Кубок Англии Финал Арсенал4 : 0Астон Вилла
01.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал5 : 0Астон Вилла
20.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла0 : 3Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал27163843-315163,0
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
6 Вест Хэм Юнайтед29146948-364855,2
7 Тоттенхэм Хотспур281531044-354857,1
8 Вулверхэмптон291441129-234652,9
9 Астон Вилла281131441-393642,9
10 Саутгемптон298111036-453540,2
11 Кристал Пэлас29713939-383439,1
12 Лестер Сити26961140-453342,3
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед29681531-652629,9
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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