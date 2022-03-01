Англия - Швейцария 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Швейцария, которое состоится 26 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Швейцария
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Мурат Якин
История личных встреч
|09.06.2019
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|0 : 0 5 : 6
|11.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 8
|2 : 0
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 1
|0 : 2
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 6
|2 : 2
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 2
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.