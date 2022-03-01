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Англия - Швейцария 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Англия Швейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Швейцария, которое состоится 26 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Швейцария
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
09.06.2019 Лига наций УЕФА Лига A. За 3-е место Швейцария0 : 0 5 : 6Англия
11.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия1 : 0Швейцария
08.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 8 Англия2 : 0Швейцария
08.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 1 Швейцария0 : 2Англия
04.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 6 Англия2 : 2Швейцария
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 2 Швейцария1 : 3Англия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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