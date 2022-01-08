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Ливерпуль - Челси 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
14 мая 2022, суббота. 18:45 МСК. Кубок Англии, Финал
Ливерпуль
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 14 Мая 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      Германия Юрген Клопп
      Германия Томас Тухель
      История личных встреч
      27.02.2022 Англия - Кубок лиги Финал Челси0 : 0 10 : 11Ливерпуль
      02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси2 : 2Ливерпуль
      28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 1Челси
      04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль0 : 1Челси
      20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси0 : 2Ливерпуль
      22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль5 : 3Челси
      03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
      22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси1 : 2Ливерпуль
      14.08.2019 Суперкубок УЕФА Финал Ливерпуль2 : 2 5 : 4Челси
      14.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль2 : 0Челси
      Текстовая трансляция
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      Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим игроком мира на своей позиции. Новость по темеСалах: сравнив меня с любым игроком на моей позиции, вы поймёте, что я лучший0' «Ливерпуль» победил, но есть и плохие новости. Сломался важный игрок перед двумя финалами0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Англии: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/32 финала
      Метка
      Суиндон Таун
      Манчестер Сити
      		1 : 4
      Мэнсфилд Таун
      Мидлсбро
      		2 : 3
      Бристоль Сити
      Фулхэм
      		0 : 1 ДВ
      Хартлпул Юнайтед
      Блэкпул
      		2 : 1
      Бёрнли
      Хаддерсфилд Таун
      		1 : 2
      Ковентри Сити
      Дерби Каунти
      		1 : 0
      Миллуолл
      Кристал Пэлас
      		1 : 2
      Вест Бромвич Альбион
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		1 : 2 ДВ
      Барнсли
      Барроу
      		5 : 4 ДВ
      Куинз Парк Рейнджерс
      Ротерхэм Юнайтед
      		1 : 1 8 : 7
      Борхэм Вуд
      Уимблдон
      		2 : 0
      Уиган Атлетик
      Блэкберн Роверс
      		3 : 2
      Питерборо Юнайтед
      Бристоль Роверс
      		2 : 1
      Ньюкасл Юнайтед
      Кембридж Юнайтед
      		0 : 1
      Лестер Сити
      Уотфорд
      		4 : 1
      Киддерминстер Харриерс
      Рединг
      		2 : 1
      Порт Вейл
      Брентфорд
      		1 : 4
      Челси
      Честерфилд
      		5 : 1
      Суонси Сити
      Саутгемптон
      		2 : 3 ДВ
      Халл Сити
      Эвертон
      		2 : 3 ДВ
      Бирмингем Сити
      Плимут Аргайл
      		0 : 1 ДВ
      Йовил Таун
      Борнмут
      		1 : 3
      Лутон Таун
      Харрогейт Таун
      		4 : 0
      Вулверхэмптон
      Шеффилд Юнайтед
      		3 : 0
      Вест Хэм Юнайтед
      Лидс Юнайтед
      		2 : 0
      Чарльтон Атлетик
      Норвич Сити
      		0 : 1
      Сток Сити
      Лейтон Ориент
      		2 : 0
      Ливерпуль
      Шрусбери Таун
      		4 : 1
      Кардифф Сити
      Престон Норт Энд
      		2 : 1 ДВ
      Тоттенхэм Хотспур
      Моркам
      		3 : 1
      Ноттингем Форест
      Арсенал
      		1 : 0
      Манчестер Юнайтед
      Астон Вилла
      		1 : 0
      1/16 финала
      Метка
      A15
      		 Манчестер Юнайтед
      Мидлсбро
      		1 : 1 7 : 8
      A09
      		 Киддерминстер Харриерс
      Вест Хэм Юнайтед
      		1 : 2 ДВ
      A07
      		 Челси
      Плимут Аргайл
      		2 : 1 ДВ
      A10
      		 Манчестер Сити
      Фулхэм
      		4 : 1
      A13
      		 Сток Сити
      Уиган Атлетик
      		2 : 0
      A03
      		 Хаддерсфилд Таун
      Барнсли
      		1 : 0
      A01
      		 Кристал Пэлас
      Хартлпул Юнайтед
      		2 : 0
      A16
      		 Вулверхэмптон
      Норвич Сити
      		0 : 1
      A08
      		 Эвертон
      Брентфорд
      		4 : 1
      A06
      		 Саутгемптон
      Ковентри Сити
      		2 : 1 ДВ
      A04
      		 Питерборо Юнайтед
      Куинз Парк Рейнджерс
      		2 : 0
      A05
      		 Кембридж Юнайтед
      Лутон Таун
      		0 : 3
      A11
      		 Тоттенхэм Хотспур
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		3 : 1
      A12
      		 Ливерпуль
      Кардифф Сити
      		3 : 1
      A14
      		 Ноттингем Форест
      Лестер Сити
      		4 : 1
      A02
      		 Борнмут
      Борхэм Вуд
      		0 : 1
      1/8 финала
      Метка
      B03
      		 Питерборо Юнайтед
      Манчестер Сити
      		0 : 2
      B02
      		 Кристал Пэлас
      Сток Сити
      		2 : 1
      B06
      		 Мидлсбро
      Тоттенхэм Хотспур
      		1 : 0 ДВ
      B01
      		 Лутон Таун
      Челси
      		2 : 3
      B05
      		 Саутгемптон
      Вест Хэм Юнайтед
      		3 : 1
      B04
      		 Ливерпуль
      Норвич Сити
      		2 : 1
      B08
      		 Эвертон
      Борхэм Вуд
      		2 : 0
      B07
      		 Ноттингем Форест
      Хаддерсфилд Таун
      		2 : 1
      1/4 финала
      Метка
      QF3
      		 Мидлсбро
      Челси
      		0 : 2
      QF1
      		 Кристал Пэлас
      Эвертон
      		4 : 0
      QF4
      		 Саутгемптон
      Манчестер Сити
      		1 : 4
      QF2
      		 Ноттингем Форест
      Ливерпуль
      		0 : 1
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Манчестер Сити
      Ливерпуль
      		2 : 3
      SF2
      		 Челси
      Кристал Пэлас
      		2 : 0
      Финал
      Метка
      F1
      		 Ливерпуль
      Челси
      		14.05

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