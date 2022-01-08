Ливерпуль - Челси 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
14 мая 2022, суббота. 18:45 МСК. Кубок Англии, Финал
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Челси, которое состоится 14 Мая 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Томас Тухель
История личных встреч
|27.02.2022
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 10 : 11
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|14.08.2019
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим игроком мира на своей позиции. Новость по темеСалах: сравнив меня с любым игроком на моей позиции, вы поймёте, что я лучший0' «Ливерпуль» победил, но есть и плохие новости. Сломался важный игрок перед двумя финалами0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Англии: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
|Метка
| Суиндон Таун
Манчестер Сити
|1 : 4
| Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
|2 : 3
| Бристоль Сити
Фулхэм
|0 : 1 ДВ
| Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
|2 : 1
| Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
|1 : 2
| Ковентри Сити
Дерби Каунти
|1 : 0
| Миллуолл
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 2 ДВ
| Барнсли
Барроу
|5 : 4 ДВ
| Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 1 8 : 7
| Борхэм Вуд
Уимблдон
|2 : 0
| Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
|3 : 2
| Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
|2 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
|0 : 1
| Лестер Сити
Уотфорд
|4 : 1
| Киддерминстер Харриерс
Рединг
|2 : 1
| Порт Вейл
Брентфорд
|1 : 4
| Челси
Честерфилд
|5 : 1
| Суонси Сити
Саутгемптон
|2 : 3 ДВ
| Халл Сити
Эвертон
|2 : 3 ДВ
| Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
|0 : 1 ДВ
| Йовил Таун
Борнмут
|1 : 3
| Лутон Таун
Харрогейт Таун
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
|3 : 0
| Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
|2 : 0
| Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
|0 : 1
| Сток Сити
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Ливерпуль
Шрусбери Таун
|4 : 1
| Кардифф Сити
Престон Норт Энд
|2 : 1 ДВ
| Тоттенхэм Хотспур
Моркам
|3 : 1
| Ноттингем Форест
Арсенал
|1 : 0
| Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
A15
| Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
|1 : 1 7 : 8
A09
| Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 2 ДВ
A07
| Челси
Плимут Аргайл
|2 : 1 ДВ
A10
| Манчестер Сити
Фулхэм
|4 : 1
A13
| Сток Сити
Уиган Атлетик
|2 : 0
A03
| Хаддерсфилд Таун
Барнсли
|1 : 0
A01
| Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
|2 : 0
A16
| Вулверхэмптон
Норвич Сити
|0 : 1
A08
| Эвертон
Брентфорд
|4 : 1
A06
| Саутгемптон
Ковентри Сити
|2 : 1 ДВ
A04
| Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 0
A05
| Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
|0 : 3
A11
| Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
|3 : 1
A12
| Ливерпуль
Кардифф Сити
|3 : 1
A14
| Ноттингем Форест
Лестер Сити
|4 : 1
A02
| Борнмут
Борхэм Вуд
|0 : 1
1/8 финала
|Метка
B03
| Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
|0 : 2
B02
| Кристал Пэлас
Сток Сити
|2 : 1
B06
| Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0 ДВ
B01
| Лутон Таун
Челси
|2 : 3
B05
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 1
B04
| Ливерпуль
Норвич Сити
|2 : 1
B08
| Эвертон
Борхэм Вуд
|2 : 0
B07
| Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
|2 : 1
1/4 финала
|Метка
QF3
| Мидлсбро
Челси
|0 : 2
QF1
| Кристал Пэлас
Эвертон
|4 : 0
QF4
| Саутгемптон
Манчестер Сити
|1 : 4
QF2
| Ноттингем Форест
Ливерпуль
|0 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Манчестер Сити
Ливерпуль
|2 : 3
SF2
| Челси
Кристал Пэлас
|2 : 0
Финал
|Метка
F1
| Ливерпуль
Челси
|14.05