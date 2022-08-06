Арсенал - Лестер Сити 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лестер Сити, которое состоится 13 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 3
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|28.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 0
|22.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура тура АПЛ: «Арсенал» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|12
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|13
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0