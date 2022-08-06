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Арсенал - Лестер Сити 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Арсенал
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лестер Сити, которое состоится 13 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      13.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Арсенал2 : 0Лестер Сити
      30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити0 : 2Арсенал
      28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лестер Сити1 : 3Арсенал
      25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал0 : 1Лестер Сити
      23.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лестер Сити0 : 2Арсенал
      07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал1 : 1Лестер Сити
      09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити2 : 0Арсенал
      28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Арсенал
      22.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Лестер Сити
      09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити3 : 1Арсенал
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура тура АПЛ: «Арсенал» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур11004-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал11002-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут11002-03100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити11002-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед11002-03100,0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион11002-13100,0
      7 Лидс Юнайтед11002-13100,0
      8 Челси11001-03100,0
      9 Брентфорд10102-2133,3
      10 Ливерпуль10102-2133,3
      11 Лестер Сити10102-2133,3
      12 Фулхэм10102-2133,3
      13 Вулверхэмптон10011-200,0
      14 Манчестер Юнайтед10011-200,0
      15 Эвертон10010-100,0
      16 Астон Вилла10010-200,0
      17 Вест Хэм Юнайтед10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Кристал Пэлас10010-200,0
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест10010-200,0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон10011-400,0

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