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Борнмут - Арсенал 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 20 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Борнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Борнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал1 : 0Борнмут
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал5 : 1Борнмут
25.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Борнмут1 : 2Арсенал
14.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Борнмут2 : 1Арсенал
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал3 : 0Борнмут
03.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Борнмут3 : 3Арсенал
27.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал3 : 1Борнмут
07.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 25 Борнмут0 : 2Арсенал

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