Борнмут - Арсенал 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Арсенал, которое состоится 20 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|5 : 1
|25.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|14.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|03.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 3
|27.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 1
|07.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2