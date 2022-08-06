03:30 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Борнмут 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
27 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Ливерпуль
Борнмут

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Борнмут
      Борнмут
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      АнглияСкотт Паркер
      История личных встреч
      07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 1Борнмут
      07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Борнмут0 : 3Ливерпуль
      09.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ливерпуль3 : 0Борнмут
      08.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Борнмут0 : 4Ливерпуль
      14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль3 : 0Борнмут
      17.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Борнмут0 : 4Ливерпуль
      05.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль2 : 2Борнмут
      04.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 14 Борнмут4 : 3Ливерпуль
      17.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Борнмут1 : 2Ливерпуль
      28.10.2015 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль1 : 0Борнмут
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Манчестер Юнайтед31023-7333,3
      15 Борнмут31022-7333,3
      16 Ливерпуль30214-5222,2
      17 Эвертон30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close