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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Лестер Сити
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лестер Сити
      Лестер
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Главные тренеры
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      02.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед1 : 1Лестер Сити
      16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити4 : 2Манчестер Юнайтед
      11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
      21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
      14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
      03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
      10.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
      23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити541019-51386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур532010-41173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Ливерпуль522115-6853,3
      6 Лидс Юнайтед52218-5853,3
      7 Фулхэм52218-7853,3
      8 Саутгемптон52127-9746,7
      9 Челси52126-8746,7
      10 Брентфорд513110-7640,0
      11 Ньюкасл Юнайтед51317-6640,0
      12 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      13 Кристал Пэлас51227-9533,3
      14 Вест Хэм Юнайтед51132-6426,7
      15 Ноттингем Форест51132-11426,7
      16 Борнмут51132-16426,7
      17 Эвертон50324-6320,0
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон50322-4320,0
      19
      Зона вылета
      		Астон Вилла51044-9320,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3

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