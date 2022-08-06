Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|10.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|86,7
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|2
|2
|1
|15-6
|8
|53,3
|6
|Лидс Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|53,3
|7
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|53,3
|8
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|46,7
|9
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|46,7
|10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|40,0
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|40,0
|12
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|50,0
|13
|Кристал Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|33,3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|2-6
|4
|26,7
|15
|Ноттингем Форест
|5
|1
|1
|3
|2-11
|4
|26,7
|16
|Борнмут
|5
|1
|1
|3
|2-16
|4
|26,7
|17
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|20,0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|20,0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|20,0
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|8,3