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Милан - Ювентус 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
08 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Милан
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ювентус, которое состоится 08 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      23.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Милан0 : 0Ювентус
      19.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус1 : 1Милан
      09.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус0 : 3Милан
      06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Милан1 : 3Ювентус
      07.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Милан4 : 2Ювентус
      12.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус0 : 0Милан
      13.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала Милан1 : 1Ювентус
      10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Ювентус1 : 0Милан
      06.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Ювентус2 : 1Милан
      16.01.2019 Суперкубок Италии Финал Ювентус1 : 0Милан
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Серии A: «Милан» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи862018-62083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта862012-32083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе861117-81979,2
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио852117-51770,8
      5
      Лига Европы
      		Милан852116-91770,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома851210-81666,7
      7 Ювентус834112-51354,2
      8 Сассуоло833210-81250,0
      9 Интер М840414-131250,0
      10 Торино83147-101041,7
      11 Фиорентина82337-7937,5
      12 Специя82247-15833,3
      13 Лечче81437-9729,2
      14 Эмполи81437-10729,2
      15 Монца82157-14729,2
      16 Салернитана814310-13729,2
      17 Болонья81347-13625,0
      18
      Зона вылета
      		Верона81257-15520,8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе80356-15312,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория80264-1628,3

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