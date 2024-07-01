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Крылья Советов - Ростов 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
26 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Крылья Советов
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 26 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
01.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 0Крылья Советов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1Ростов
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Крылья Советов1 : 3Ростов
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов2 : 1Крылья Советов
06.04.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Крылья Советов4 : 2Ростов
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Ростов
12.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ростов1 : 0Крылья Советов
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Крылья Советов1 : 0Ростов
11.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Ростов0 : 1Крылья Советов
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Крылья Советов2 : 2
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов2 : 2 ДВ
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Крылья Советов1 : 2
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Крылья Советов6 : 0
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов0 : 0
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 2 : 1Ростов
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Ростов
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Ростов1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Рубин13
3 Динамо М13
4 Оренбург13
5 Локомотив М13
6 Ахмат11
7 Динамо Мх11
8 Краснодар11
9 Химки11
10 Ростов11
11 ЦСКА11
12 Акрон10
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов10

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