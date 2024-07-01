Крылья Советов - Ростов 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
26 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ростов, которое состоится 26 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|01.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|4 : 2
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|12.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 2
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|6 : 0
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Рубин
|1
|3
|3
|Динамо М
|1
|3
|4
|Оренбург
|1
|3
|5
|Локомотив М
|1
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|7
|Динамо Мх
|1
|1
|8
|Краснодар
|1
|1
|9
|Химки
|1
|1
|10
|Ростов
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Акрон
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|1
|0