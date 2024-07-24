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Станкович убедил футболиста «Ференцвароша» Маркиньоса перейти в «Спартак» вместо «Локо»

Дата публикации: 24-07-2024

Деян Станкович смог убедить Маркиньоса, принадлежащего «Ференцварошу», выбрать «Спартак» вместо «Локомотива». Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на неназванный источник.

«Локомотив» был близок к закрытию сделки с «Ференцварошем» и игроком, но в последний момент Станковичу удалось изменить ход переговоров.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что за Маркиньоса «железнодорожники» готовы были заплатить 2,8 млн евро. Однако сегодня в Telegram-канале «Это футбол, брат!» появилась информация, что «красно-белые» опередили конкурента в споре за вингера.

В сезоне 2023/2024 на счету Маркиньоса 48 матчей за венгерскую команду (7 забитых мячей, 10 ассистов).

Контракт с 24-летним бразильцем истекает в 2026 году, а стоимость футболиста составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).

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