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«Спартак» ведет переговоры с Энрике

Дата публикации: 24-07-2024

Максим Никитин в рамках трансляции на YouTube-канале «Спартак Шоу» поделился информацией о потенциальном новичке «Спартака».

По данным блогера, москвичи могут усилиться Луисом Энрике, выступающим за «Марсель». Представители клуба уже общались с агентами вингера, но пока соглашение по сотрудничеству не достигнуто.

Карьера Энрике начиналась в «Ботафого». «Марсель» подписал бразильца в сентябре 2020 года. За его трансфер «провансальцы» заплатили 8 миллионов евро.

С момента перехода футболист провел 73 встречи, в которых отличился 2 раза и отдал 6 голевых пасов.

Срок действия контракта Энрике с французским клубом ограничен 2025 годом. Ориентировочная стоимость 23-летнего вингера – 8 млн евро («Transfermarkt»).

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