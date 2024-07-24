«Спартак» ведет переговоры с Энрике

Дата публикации: 24-07-2024

Максим Никитин в рамках трансляции на YouTube-канале «Спартак Шоу» поделился информацией о потенциальном новичке «Спартака».



По данным блогера, москвичи могут усилиться Луисом Энрике, выступающим за «Марсель». Представители клуба уже общались с агентами вингера, но пока соглашение по сотрудничеству не достигнуто.



Карьера Энрике начиналась в «Ботафого». «Марсель» подписал бразильца в сентябре 2020 года. За его трансфер «провансальцы» заплатили 8 миллионов евро.



С момента перехода футболист провел 73 встречи, в которых отличился 2 раза и отдал 6 голевых пасов.



Срок действия контракта Энрике с французским клубом ограничен 2025 годом. Ориентировочная стоимость 23-летнего вингера – 8 млн евро («Transfermarkt»).