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Балтика - Уфа 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2024 года в 20:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
БалтикаУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Уфа, которое состоится 26 Июля 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Балтика3 : 2Уфа
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Уфа0 : 2Балтика
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Балтика
19.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Балтика0 : 2Уфа
27.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Балтика1 : 1Уфа
18.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Уфа3 : 2Балтика
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Уфа0 : 2Балтика
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Балтика1 : 1Уфа
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Балтика
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 3 : 1Балтика
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Балтика
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 0Балтика
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 1Балтика
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Уфа
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Уфа
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0Уфа
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Уфа0 : 0
03.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур 0 : 4Уфа
Текстовая трансляция
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К 34 годам Дмитрий Стоцкий поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы с «Краснодаром», отметился в сборной России. Но этим летом опытный защитник оказался не нужен «Пари НН».Честный разговор о кошмарной весне «Пари НН», потрясении ЛЧ и первом тренерском проекте СемакаЭксклюзив «Это некрасиво». Почему опытный защитник Стоцкий оказался не нужен в Нижнем 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Балтика» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик26
2
Повышение
Урал26
3
Стыковая зона
Арсенал Т26
4
Стыковая зона
Торпедо М24
5 Сокол24
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Енисей23
11 Балтика22
12 Уфа21
13 Сочи21
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Черноморец20
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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