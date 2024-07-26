Балтика - Уфа 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2024 года в 20:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Уфа, которое состоится 26 Июля 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Александр Александрович Грищенко
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|27.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|18.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 2
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|0 : 4
Текстовая трансляция
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К 34 годам Дмитрий Стоцкий поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы с «Краснодаром», отметился в сборной России. Но этим летом опытный защитник оказался не нужен «Пари НН».Честный разговор о кошмарной весне «Пари НН», потрясении ЛЧ и первом тренерском проекте СемакаЭксклюзив «Это некрасиво». Почему опытный защитник Стоцкий оказался не нужен в Нижнем 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «Балтика» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нефтехимик
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|2
|6
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|2
|4
|5
|Сокол
|2
|4
|6
|Чайка
|2
|4
|7
|Ротор
|2
|4
|8
|Алания
|2
|4
|9
|Родина
|2
|4
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Балтика
|2
|2
|12
|Уфа
|2
|1
|13
|Сочи
|2
|1
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0