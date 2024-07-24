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«Барселона» предложила Ольмо шестилетний контракт

Дата публикации: 24-07-2024

«Mundo Deportivo» пишет, что следующим клубом Даниэля Ольмо может стать «Барселона». Деку, занимающий должность спортивного директора каталонцев, уже контактировал с представителями хавбека «Лейпцига».

Сообщается, что агентам испанца было направлено официальное предложение по контракту сроком на 6 лет. На трансфер Ольмо «сине-гранатовые» готовы потратить 60 млн евро.

Полузащитник воспитывался в структуре «Барселоны», которую покинул в 2014 году, перебравшись в загребское «Динамо». «Быки» выкупил права на футболиста в 2020 году за 29 млн евро.

В прошлом сезоне в активе 26-летнего испанца 32 игры с учетом матчей за национальную сборную (13 забитых мячей, 7 ассистов).

Контракт Ольмо с «РБ Лейпциг» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает испанца в 60 000 000 евро.

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