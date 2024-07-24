«Зенит» объявил об уходе футболиста Марио Фернандеса

Дата публикации: 24-07-2024

В пресс-службе «Зенита» сообщили о расставании с Марио Фернандесом. Петербуржцы не стали пролонгировать соглашение с защитником, которое истекло этим летом.



«Стороны договорились о прекращении сотрудничества. В клубе благодарны Марио Фернандесу за сезон, который он провел в «Зените». Удачи в будущем», - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».



Фернандес известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА и сборную России. Цвета «армейцев» он защищал в 2012-2022 годах. Прошлым летом футболист стал игроком «Зенита».



В сезоне 2023/2024 Марио провел за команду Сергея Семака 18 игр (без результативных действий).



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