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Защитник «Манчестер Сити» перейдет в «Боруссию» Д

Дата публикации: 24-07-2024

Ян Коуто сменит «Ман Сити» на дортмундскую «Боруссию». Информацию разместило издание «Daily Mail». Трансфер правого защитника обойдется немецкой команде в сумму порядка € 30 млн.

Коуто обучался футболу в системе «Куритибы». «Горожане» выкупили его контракт в 2020 году, заплатив за игрока 6 млн евро. Однако заиграть в составе «Сити» ему не удалось. Последние два года Ян выступал за «Жирону» в рамках арендного соглашения.

В завершившемся сезоне Коуто выходил на поле в футболке испанской команды в 38 встречах (2 забитых мяча, 10 результативных передач).

Трудовой договор 22-летнего бразильца с командой Хосепа Гвардиолы действует до июня 2025 года. Трансферный ценник на защитника равняется 25 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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