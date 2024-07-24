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Стала известна главная трансферная цель «ПСЖ» этим летом

Дата публикации: 24-07-2024

По данным Флориана Платтенберга, «ПСЖ» определился с приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье. Парижане попытаются заполучить Дезире Дуэ, принадлежащего «Ренну».

Луис Кампос, занимающий должность спортивного директора «Пари Сен-Жермен», и владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи уже общались с игроком на тему возможного сотрудничества.

Другим претендентом на Дуэ является «Бавария». Мюнхенцы предложили за 19-летнего вингера 55 млн евро. «Ренн» хочет получить за него 60 миллионов.

В сезоне 2023/2024 на счету Дезире 43 поединка в составе «Ренна», в которых он отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными пасами. Его соглашение с «красно-синими» истекает в 2026 году.

Рыночный ценник на футболиста равняется 30 000 000 евро («Transfermarkt»).

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