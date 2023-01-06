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Пеи де Кассель - ПСЖ 23 Января прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
23 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Франции, 1/16 финала
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Пеи де Кассель
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пеи де Кассель - ПСЖ, которое состоится 23 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пеи де Кассель
      Кассель
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      ФранцияСамуэль Гётальс
      ФранцияКристоф Галтье
      Турнирная таблица
      1/32 финала
      Метка
      A03
      		 Париж
      Валансьен
      		3 : 1
      A01
      		 Гренобль
      Ним
      		1 : 0
      A04
      		 Страсбург
      Анже
      		0 : 0 4 : 5
      A02
      		 По
      Монпелье
      		2 : 1
      A05
      		 Шатору
      ПСЖ
      		1 : 3
      A07
      		 Эврё
      Бастия
      		1 : 1 3 : 4
      A06
      		 Грас
      Тампонез
      		1 : 0
      A12
      		 Лион
      Метц
      		2 : 1
      A11
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Клермон
      		0 : 0 4 : 3
      A08
      		 Марсель
      Йер
      		2 : 2
      A10
      		 Линас-Монлери
      Ланс
      		0 : 2
      A09
      		 Авранш
      Брест
      		0 : 2
      A13
      		 Монако
      Родез
      		2 : 2 4 : 5
      A16
      		 Плабеннек
      Ванн
      		2 : 0
      A15
      		 Вируа
      Нант
      		0 : 2
      A19
      		 Виллеруп Тиль
      Анси
      		1 : 6
      A17
      		 Гранвиль
      Ньор
      		0 : 3
      A14
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Ницца
      		1 : 0
      A18
      		 Таон
      Амьен
      		0 : 0 4 : 2
      A20
      		 Бордо
      Ренн
      		1 : 2
      A22
      		 Ла-Шатеньере
      Лорьян
      		0 : 6
      A21
      		 Юра Суд
      Аяччо
      		1 : 2
      A24
      		 Лон-Плаж
      Реймс
      		0 : 7
      A25
      		 Шамальер
      Бурж Фут
      		0 : 0 6 : 5
      A23
      		 Бельфор
      Сен-Кантен
      		3 : 1
      A29
      		 Дюнкерк
      Осер
      		2 : 2 4 : 5
      A28
      		 Стад Понтиви
      Ле-Эрбье
      		1 : 4
      A26
      		 Обан
      Шамбери
      		1 : 3
      A30
      		 Авуэн
      Вьерзон
      		1 : 2
      A27
      		 Ланньон
      Тулуза
      		1 : 7
      A31
      		 Лилль
      Труа
      		2 : 0
      A32
      		 Пеи де Кассель
      Васкеаль
      		1 : 1 5 : 4
      1/16 финала
      Метка
      B01
      		 Марсель
      Ренн
      		1 : 0
      B02
      		 Шамбери
      Лион
      		0 : 3
      B03
      		 Плабеннек
      Гренобль
      		0 : 1
      B07
      		 Тулуза
      Аяччо
      		2 : 0
      B05
      		 Бастия
      Лорьян
      		1 : 1 1 : 4
      B06
      		 Ле-Эрбье
      Реймс
      		0 : 3
      B04
      		 Шамальер
      Париж
      		0 : 4
      B08
      		 Грас
      Родез
      		0 : 0 4 : 5
      B09
      		 Страсбург Кёнигсхоффен
      Анже
      		0 : 1
      B11
      		 Лилль
      По
      		2 : 0
      B13
      		 Ле-Пюи Фут 43
      Вьерзон
      		0 : 0 3 : 5
      B10
      		 Ньор
      Осер
      		0 : 4
      B14
      		 Бельфор
      Анси
      		1 : 1 3 : 4
      B12
      		 Таон
      Нант
      		0 : 0 2 : 4
      B15
      		 Брест
      Ланс
      		1 : 3
      B16
      		 Пеи де Кассель
      ПСЖ
      		23.01

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