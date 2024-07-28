10 вещей, которые нам нравятся в современном футболе
Глобальная букмекерская компания 1xBet расскажет, чем хорош спорт номер 1 в 2024 году.
- Английская Премьер-лига
В нынешнем сезоне самый богатый и популярный чемпионат на планете откатился с завоеванных позиций в международных турнирах. Ни один представитель АПЛ не прошел дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов. Только Астон Вилла пробилась в еврокубковый полуфинал, но провалилась в противостоянии с Олимпиакосом в Лиге конференций.
Но именно Англия уверенно лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, что подтверждает силу клубов и финансовый потенциал чемпионата. Даже матчи аутсайдеров АПЛ собирают миллионную аудиторию болельщиков по всему миру - что уж говорить о битвах претендентов на титул чемпиона!
Преодолев кризис 1980-х и тяжелые времена 1990-х, английский футбол стал краеугольным камнем креативной экономики и генерирует огромные деньги. Внушительная прибыль и постоянные инвестиции позволяют клубам нанимать лучших игроков, тренеров, менеджеров, маркетологов и т.д. Так что если вы любите футбол из-за техники, скорости, атлетизма и накала страстей, то наверняка смотрите матчи АПЛ.
- Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду еще не завершена
Каждый из нас почувствует себя чуть-чуть постаревшим, когда Лео и Криштиану завершат карьеру. Но пока аргентинец и португалец играют, эпоха их легендарного противостояния официально не завершена. Да, сейчас Месси и Роналду соревнуются заочно и не на уровне топ-турниров. Но очевидно, что даже сквозь тысячи километров они мотивируют друг друга на новые достижения, а нас - следить за матчами чемпионата США и Саудовской Аравии.
- Система VAR
Даже в топ-турнирах до сих пор случаются скандалы, связанные с судейством скандалы. Однако в них виноват человеческий фактор, а не электроника. Благодаря системе VAR футбол более справедливым, хотя и менее динамичным.
- Байер Леверкузен
Байер впервые в истории стал чемпионом Германии и прервал 11-летнюю гегемонию Баварии. Команда Хаби Алонсо установила европейский рекорд по длине беспроигрышной серии и претендует на золотой требл благодаря яркой игре. Фанаты обожают истории успешных андердогов и даже те люди, которые не смогут найти Леверкузен на карте, радуются победам «Фармацевтов» как дети.
Также Байер стал любимцем игроков, которые делают live-ставки. В этом сезоне команда забила более 15 голов в компенсированное время и делает это с завидной регулярностью.
- Сенсации в топ-чемпионатах все еще возможны
Успех Байера доказывает, что больших побед даже со скромными ресурсами можно добиваться больших результатов. Леверкузен превзошел всех, но сенсации имели место и в других сильнейших европейских чемпионатах. По итогам нынешнего сезона в Лигу чемпионов пробились Жирона и Болонья. Только представьте, с каким нетерпением фанаты этих клубов ждут результатов жеребьевки.
- Приложения для ставок
Еще каких-нибудь 15 лет назад, человек, который хотел сделать ставку на победу любимого клуба, должен был лично явиться в офис букмекерской конторы, провести 10-15 минут в очереди, получить распечатанный купон ставок (и ни в коем случае его не потерять), а в случае успеха лично заехать в контору еще раз и забрать деньги. Возможно, кому-то это нравилось, но сейчас все это можно сделать с помощью фирменного приложения 1xBet для Android и iOS. Пара кликов в любой точке планеты - и ставки сделаны. Ну в случае успеха вы можете мгновенно вывести выигрыш с помощью более 250 методов, включая международные и локальные платежные системы, электронные кошельки и криптовалюты. А еще каждый клиент 1xBet оценит самые выгодные коэффициенты на ключевые футбольные турниры.
- Ла Масия
Барселона переживает не лучший период своей истории, но может ускорить выход из кризиса благодаря воспитанникам клубной академии. В нынешнем сезоне в основной состав пробились 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси. Новое талантливое поколение Ла Масии должно стать сокровищницей не только Барселоны, но и всего мирового футбола. Главное, чтобы эти футболисты избежали тяжелых травм.
- Противостояние Реала и Манчестер Сити
«Сливочные» и «Горожане» третий сезон подряд встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Каждый раз они нам дарят футбол высочайшего класса и закрученные сюжеты. В следующем сезоне к Реалу присоединится Килиан Мбаппе и соперничество француза с Эрлингом Холандом выйдет на новый уровень.
- Реформа Лиги чемпионов
По-настоящему оценить нововведения мы сможем уже в сезоне 2024/2025. Но пока все выглядит так, что общая таблица для всех участников Лиги чемпионов искоренит главный недостаток предыдущего формата группового этапа - большое количество матчей без турнирной интриги в 5-м и 6-м турах.
- Путь сборной Кот д`Ивуара на Кубке африканских наций
В нынешнем году главный турнир Африки подарил нам голливудский сюжет. Сборная Кот д`Ивуара, хозяева чемпионата, завершила групповой этап с 3 очками при разнице мячей 2:5. Фанаты были в ярости, Дидье Дрогба сказал, что чемпионат для сборной окончен, а тренер команды Жан-Луи Гассе был отправлен в отставку. Но благодаря невероятному стечению обстоятельств The Elephants пробились в плей-офф и под руководством нового тренера Эмерса Фаэ выиграли трофей, продемонстрировав стальную волю и несгибаемый характер. В результате Кот д`Ивуар стал родиной самых счастливых любителей футбола, а кадры с ликующим Дидье Дрогба обошли весь мир.