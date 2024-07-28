10 вещей, которые нам нравятся в современном футболе

Дата публикации: 28-07-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet расскажет, чем хорош спорт номер 1 в 2024 году.





Английская Премьер-лига

В нынешнем сезоне самый богатый и популярный чемпионат на планете откатился с завоеванных позиций в международных турнирах. Ни один представитель АПЛ не прошел дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов. Только Астон Вилла пробилась в еврокубковый полуфинал, но провалилась в противостоянии с Олимпиакосом в Лиге конференций.

Но именно Англия уверенно лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, что подтверждает силу клубов и финансовый потенциал чемпионата. Даже матчи аутсайдеров АПЛ собирают миллионную аудиторию болельщиков по всему миру - что уж говорить о битвах претендентов на титул чемпиона!

Преодолев кризис 1980-х и тяжелые времена 1990-х, английский футбол стал краеугольным камнем креативной экономики и генерирует огромные деньги. Внушительная прибыль и постоянные инвестиции позволяют клубам нанимать лучших игроков, тренеров, менеджеров, маркетологов и т.д. Так что если вы любите футбол из-за техники, скорости, атлетизма и накала страстей, то наверняка смотрите матчи АПЛ.

Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду еще не завершена

Каждый из нас почувствует себя чуть-чуть постаревшим, когда Лео и Криштиану завершат карьеру. Но пока аргентинец и португалец играют, эпоха их легендарного противостояния официально не завершена. Да, сейчас Месси и Роналду соревнуются заочно и не на уровне топ-турниров. Но очевидно, что даже сквозь тысячи километров они мотивируют друг друга на новые достижения, а нас - следить за матчами чемпионата США и Саудовской Аравии.





Система VAR

Даже в топ-турнирах до сих пор случаются скандалы, связанные с судейством скандалы. Однако в них виноват человеческий фактор, а не электроника. Благодаря системе VAR футбол более справедливым, хотя и менее динамичным.

Байер Леверкузен

Байер впервые в истории стал чемпионом Германии и прервал 11-летнюю гегемонию Баварии. Команда Хаби Алонсо установила европейский рекорд по длине беспроигрышной серии и претендует на золотой требл благодаря яркой игре. Фанаты обожают истории успешных андердогов и даже те люди, которые не смогут найти Леверкузен на карте, радуются победам «Фармацевтов» как дети.

Также Байер стал любимцем игроков, которые делают live-ставки. В этом сезоне команда забила более 15 голов в компенсированное время и делает это с завидной регулярностью.





Сенсации в топ-чемпионатах все еще возможны

Успех Байера доказывает, что больших побед даже со скромными ресурсами можно добиваться больших результатов. Леверкузен превзошел всех, но сенсации имели место и в других сильнейших европейских чемпионатах. По итогам нынешнего сезона в Лигу чемпионов пробились Жирона и Болонья. Только представьте, с каким нетерпением фанаты этих клубов ждут результатов жеребьевки.





Приложения для ставок

Еще каких-нибудь 15 лет назад, человек, который хотел сделать ставку на победу любимого клуба, должен был лично явиться в офис букмекерской конторы, провести 10-15 минут в очереди, получить распечатанный купон ставок (и ни в коем случае его не потерять), а в случае успеха лично заехать в контору еще раз и забрать деньги. Возможно, кому-то это нравилось, но сейчас все это можно сделать с помощью фирменного приложения 1xBet для Android и iOS. Пара кликов в любой точке планеты - и ставки сделаны. Ну в случае успеха вы можете мгновенно вывести выигрыш с помощью более 250 методов, включая международные и локальные платежные системы, электронные кошельки и криптовалюты. А еще каждый клиент 1xBet оценит самые выгодные коэффициенты на ключевые футбольные турниры.





Ла Масия

Барселона переживает не лучший период своей истории, но может ускорить выход из кризиса благодаря воспитанникам клубной академии. В нынешнем сезоне в основной состав пробились 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси. Новое талантливое поколение Ла Масии должно стать сокровищницей не только Барселоны, но и всего мирового футбола. Главное, чтобы эти футболисты избежали тяжелых травм.





Противостояние Реала и Манчестер Сити

«Сливочные» и «Горожане» третий сезон подряд встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Каждый раз они нам дарят футбол высочайшего класса и закрученные сюжеты. В следующем сезоне к Реалу присоединится Килиан Мбаппе и соперничество француза с Эрлингом Холандом выйдет на новый уровень.





Реформа Лиги чемпионов

По-настоящему оценить нововведения мы сможем уже в сезоне 2024/2025. Но пока все выглядит так, что общая таблица для всех участников Лиги чемпионов искоренит главный недостаток предыдущего формата группового этапа - большое количество матчей без турнирной интриги в 5-м и 6-м турах.

Путь сборной Кот д`Ивуара на Кубке африканских наций

В нынешнем году главный турнир Африки подарил нам голливудский сюжет. Сборная Кот д`Ивуара, хозяева чемпионата, завершила групповой этап с 3 очками при разнице мячей 2:5. Фанаты были в ярости, Дидье Дрогба сказал, что чемпионат для сборной окончен, а тренер команды Жан-Луи Гассе был отправлен в отставку. Но благодаря невероятному стечению обстоятельств The Elephants пробились в плей-офф и под руководством нового тренера Эмерса Фаэ выиграли трофей, продемонстрировав стальную волю и несгибаемый характер. В результате Кот д`Ивуар стал родиной самых счастливых любителей футбола, а кадры с ликующим Дидье Дрогба обошли весь мир.