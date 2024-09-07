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«Ман Сити» готовит новый контракт для Холанда, предусматривающий пункт о «Реале»

Дата публикации: 07-09-2024

«Манчестер Сити» планирует переподписать контракт с Эрлингом Холандом. Действующее соглашение с норвежцем истекает в 2027 году.

Сообщается, что агенты форварда просят включить в новый договор условие о возможности завершить сотрудничество с «горожанами» при наличии у Холанда предложения от «Реала».

«Горожане» подписали норвежца в 2022 году, выкупив права на него у «Боруссии» из Дортмунда за 60 000 000 евро. В сезоне 2024/2025 результативный бомбардир появлялся на поле в 4 матчах и отметился в них 7 забитыми мячами.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста равняется 180 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).

За сборную Норвегии Холанд провел 33 игры и забил в них 31 мяч.

Источник – «Marca».

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