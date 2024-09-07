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«Ливерпуль» может заменить Салаха экс-игроком «Сити»

Дата публикации: 07-09-2024

По окончании сезона «Ливерпуль» может расстаться с Мохамедом Салахом. «Мерсисайдцы» уже начали формировать список потенциальных кандидатов на место вингера.

«TodoFichajes» утверждает, что в качестве сменщика египтянина «Ливерпуль» рассматривает Лероя Сане, до 2020 года защищавшего цвета «Манчестер Сити». В настоящий момент немец является игроком «Баварии», с которой он связан трудовыми отношениями до лета 2025 года. Если стороны не договорятся о пролонгации сотрудничества, то ближайшим летом «красные» смогут подписать игрока бесплатно в ранге свободного агента.

Вингером также интересуются саудовские команды, но сам он хочет выступать в ЛЧ и положительно относится к переезду в Англию.

Transfermarkt.de оценивает Сане в 70 млн евро.

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