Полузащитник «Тенерифе» близок к переходу в «Химки»

Дата публикации: 07-09-2024

«El Dia» информирует, что карьера Алекса Корредеры может продолжиться в «Химках». Подмосковная команда близка к закрытию сделки по переходу хавбека «Тенерифе».



Официально о переходе может быть объявлено уже 9-го сентября. Трансфер испанца обойдется «Химкам» в 500 тыс евро. С подмосковной командой Корредера заключит 2-летний контракт с опцией, предусматривающей выплату 5-процентной части от последующей продажи игрока.



За «Тенерифе» полузащитник выступает с июля 2021 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 3 встречи в Сегунде (без результативных действий).



Контракт с Корредерой рассчитан до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн евро.



«Тенерифе» с 1 очком после 4 туров идет на последней строчке в таблице Сегунды.