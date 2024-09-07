«Динамо» объявило о переходе Гомеса

Дата публикации: 07-09-2024

«Динамо» подписало Артура Гомеса, ранее выступавшего в составе «Крузейро». Информацию разместила пресс-служба московской команды. Бразилец заключил с «бело-голубыми» соглашение, рассчитанное до конца сезона 2028/2029.



«Спорт-Экспресс» утверждает, что «Крузейро» получил за своего игрока 5,5 млн евро. За бразильскую команду Гомес выступал с лета прошлого года. В футболке «Крузейро» вингер выходил на поле в 59 встречах (8 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Гомес имеет опыт выступления в Европе. В 2021-2023 годах он защищал цвета «Эшторила» и «Спортинга», после чего вернулся на родину.



Ориентировочная стоимость 26-летнего вингера – 3 млн евро (Transfermarkt.de).