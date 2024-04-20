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Комо - Аль-Хиляль 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Франц Фекете (Капфенберг, Австрия), вместимость: 12000
29 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Комо
Аль-Хиляль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Аль-Хиляль, которое состоится 29 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Франц Фекете (Капфенберг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо, Италия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Комо1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 0 : 0Комо
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Комо2 : 1
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 1 : 1Комо
20.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 2 : 5Комо
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Хиляль3 : 1
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
11.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Хиляль4 : 1

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