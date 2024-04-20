Комо - Аль-Хиляль 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Франц Фекете (Капфенберг, Австрия), вместимость: 12000
29 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Аль-Хиляль, которое состоится 29 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Франц Фекете (Капфенберг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо, Италия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 0
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 5
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|4 : 1