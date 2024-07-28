Байер, Аталанта, Жирона, Астон Вилла, Болонья: команды, которые нас удивили в этом сезоне

Дата публикации: 28-07-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet расскажет о клубах, которые сотворили мегасенсации в сезоне 2023/2024 и доказали, что даже сегодня в футболе не все решает размер бюджета.

От Neverkusen к Neverlosing

Байер провалил финал Лиги Европы - безнадежные 0:3 от Аталанты лишили команду Хаби Алонсо шансов на золотой требл и второй европейский трофей в истории. Однако никто бы не поверил летом прошлого года, что именно это поражение станет для Леверкузена первым и единственным в сезоне 2023/2024.

Беспроигрышная серия «Фармацевтов» составила 51 матч - европейский рекорд. Байер впервые в истории выиграл Бундеслигу и де-юре стал чемпионом за 5 туров до финиша, добавив к «Серебряной салатнице» Кубок Германии. Команда установила национальный рекорд, не проиграв за сезон ни одного матча во внутренних турнирах. Так Байер расстался с прозвищем Neverkusen, которое преследовало клуб с 2002 года - тогда «Фармацевты» претендовали на три титула, но проиграли все.

Байеру особенно удавались концовки матчей. Напомним, что в течение сезона Леверкузен отправил 18 мячей в ворота соперников после 90-й минуты!

Аталанта задышала полной грудью с Gasp

Джан Пьеро Гасперини провел более 10 лет в структуре Ювентуса как игрок и тренер юношеских команд. В клубе-гранде у Gasp сформировался менталитет победителя, но свой первый трофей 66-летний тренер выиграл только в 2024 году.

За 8 сезонов в Аталанте Гасперини добился многого, в том числе дважды признавался лучшим тренером сезона Серии А - официального партнера 1xBet. Однако параллельно за ним закреплялась репутация неудачника финалов - его команда трижды проиграла решающие матчи Кубка Италии, в том числе за неделю до финала Лиги Европы.

Безупречный перфоманс в поединке против Байера сделал Джан Пьеро Гасперини легендой номер один в истории Аталанты. Клуб из Бергамо выиграл второй трофей в своей истории и первый с 1963 года! Красоты триумфу Аталанты в Лиге Европы добавляет то, что на пути к титулу команда разгромила Ливерпуль на Энфилде.

Гвардиола как рецепт успеха

Жирона частично принадлежит City Football Group. Но если вы хотите найти общее у достижений Манчестер Сити и его каталонского партнера, то это не большие деньги, а Гвардиола. Пере Гвардиола, брат Пепа, является одним из руководителей Жироны и смог выстроить в клубе систему, которая развивает до высокого уровня приобретенных за небольшие суммы футболистов. Например, обладатель Трофео Пичичи сезона 2023/2024 украинец Артем Довбик стоил каталонцам менее 8 млн евро плюс процент с будущей продажи. В итоге этот футболист забил 24 гола.

Жирона традиционно делала ставку на атакующий футбол, но только в четвертом по счету сезоне в Ла Лиге зрелищность стиля трансформировалась в результат. Команда, которая никогда не поднималась в элите выше 10-го места, финишировала на третьей позиции и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов!

Ставка на тотал больше в матчах Жироны принесла профит в долгосрочной перспективе! В Ла Лиге каталонцы забили 85 голов (больше только Реал) и пропустили 46, а средняя результативность составляла 3.45 гола за игру!

Good Ebening на «Вилла Парк»

У успеха Астон Виллы можно найти немало сходств с триумфом Байера. Как и в Леверкузене, осенью 2022 года здесь назначили главным тренером баскского тренера с заданием спасти от вылета пребывающую в явном кризисе команду.

Унаи Эмери еще в сезоне 2022/2023 поднял Астон Виллу на 7-е место и пробился в Лигу конференций. Но 4-е место команды из Бирмингема по итогам сезона 2023/2024 стало настоящей сенсацией - ведь позади остались Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл, которые по финансовым возможностям опережают «Вилланов». Астон Вилла ранее никогда не играла в Лиге чемпионов - только в старом Кубке Чемпионов 41 год назад.

Оценки работы Унаи Эмери в ПСЖ и Арсенале далеки от восторженных. Но для клубов второго эшелона - таких, как Астон Вилла, Севилья, Валенсия, Вильярреал - этот менеджер стал настоящим волшебником.

60 лет спустя

Тиаго Мотта как футболист не обладал большим талантом, но благодаря природной работоспособности и бойцовскому характеру сделал успешную карьеру в Барселоне, Интере и ПСЖ. Как тренер он выстроил Болонью под стать себе - команда умеет разрушать и не признает авторитетов.

Вывести Болонью в Лигу чемпионов - это почти как выиграть титул. Ранее Rossoblu только один раз играли в старом Кубке Чемпионов и было это в 1964 году. Но после нынешнего достижения Тиаго Мотта пойдет на повышение в топ-клуб и будет бороться за настоящие титулы - добывать их он научился еще как игрок.

Защита Болоньи в домашних матчах в ноябре и декабре была особенно надежной, тогда команда не пропустила ни одного гола на Stadio Renato Dall'Ara!

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