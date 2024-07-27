06:54 ()
Свернуть список

ЦСКА продлит контракт с Рошей до лета 2026 года

Дата публикации: 27-07-2024

ЦСКА пролонгирует сотрудничество с Виллианом Рошей. Трудовой договор с центральным защитником будет продлен до середины 2026 года. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова. В «Чемпионате» также сообщили об этом.

Стороны приблизились к достижению соглашения по новому контракту в последние несколько дней, после чего переговоры перешли на заключительный этап. Официально о продлении трудового договора с бразильцем могут объявить на следующей неделе.

Цвета «армейцев» Роша защищает с 2022 года. В прошлом сезоне на счету 29-летнего бразильца 36 встреч за ЦСКА (2 забитых мяча, 1 голевая передача).

Текущий контракт с 29-летним исполнителем действует до середины 2025 года. Рыночный ценник на Рошу равняется 6 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close