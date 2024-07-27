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«Барселоне» не хватит средств на Канселу, игрока хотят видеть в Саудовской Аравии и Италии

Дата публикации: 27-07-2024

Будущее Жоау Канселу остается под вопросом. Интерес к португальцу проявляют саудовские команды.

«Манчестер Сити», владеющий контрактом защитника, хочет выручить с его продажи 30 млн евро. При этом «небесно-голубые» не намерены вновь отпускать футболиста в аренду. В покупке Канселу заинтересована «Барселона», но каталонцы не могут позволить себе потратить на его трансфер сумму, запрашиваемую «Сити». Испанцы готовы предложить за игрока лишь 20 млн евро. В «Аль-Иттифаке» и «Аль-Ахли» согласны выложить за Канселу € 30 миллионов.

Интерес к Канселу также проявляют «Ювентус» и «Интер». Однако итальянские клубы рассчитывают взять его в аренду.

Соглашение Канселу с командой Пепа Гвардиолы истекает в 2027 году.

Источник – Sport.es.

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